Gravissimo documentarista del National Geographic | stava realizzando un servizio sugli stambecchi

(Di sabato 10 luglio 2021) Josh Forwood, uninglese del, di 35 anni, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa XXIII di Bergamo nel tardo pomeriggio di venerdì 9 luglio, dopo essere precipitato per circa 150 metri nella zona tra la diga di Valmorta e la diga del Barbellino a Valbondione. Ilsi muoveva con una troupe del noto canale televisivo ed era specializzato nell’uso di droni: a quanto pare,unche vivono nella zona della diga del Barbellino. L’allarme è ...

Il, al lavoro insieme a una troupe del famoso canale televisivo e dell'omonima rivista, è specializzato nell'uso di droni. Ad un certo punto, mentre effettuava le riprese , per cause ...successo poco prima delle 17: sul posto il personale del soccorso alpino e quello medico giunto sul posto con l'elisoccorsoRischia la vita un documentarista di National Geographic che è precipitato per 150 metri in una scarpata rocciosa nei pressi della diga del Barbellino, a Valbondione, in Val Seriana.Il documentarista, che si muoveva con una troupe del noto canale televisivo e dell'omonima rivista, era specializzato nell'uso di droni e stava realizzando un servizio sugli stambecchi che vivono nell ...