GP del Giappone | tutto da decidere

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 luglio 2021) L’emergenza sanitaria continua a tenere appesi ad un filo molti eventi che riguardano lo sport. L’incertezza nei confronti dell’evolversi della situazione per quanto riguarda il virus, non fa dormire sogni tranquilli nemmeno gli organizzatori delle gare di F1. Il GP delè in bilico? Vasseur parla della situazione dell’Alfa Romeo Il GP delè in bilico? Gli eventi sportivi diil mondo si devono attenere agli eventi esterni. In questo periodo l’emergenza sanitaria è ancora una minaccia ed è necessario quindi tenere alta l’allerta. È per questo motivo che si è deciso che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 non ci ...