Ginnastica | Giorgia Villa | tris tricolore di spessore Schiena limita-volteggio | brividi al libero e una trave olimpica…

(Di sabato 10 luglio 2021)ha fatto festa al PalaVesuvio di Napoli, laureandosi Campionessa d’Italia all-around per la terza volta in carriera. La bergamasca ha trionfato vincendo un tiratissimo duello con Martina Maggio, che ha pagato a caro prezzo una caduta nell’ultima diagonale al corpo. La 18enne sale sul gradino più alto del podio dopo i sigilli del 2018 (ancora da junior) e del 2020 (a pari merito con Asia D’Amato). Tre tricolori nel concorso generale individuale sono un bottino decisamente importante, riuscito in passato davvero a poche ginnaste: Vanessa Ferrari comanda l’albo federale con sette affermazioni, Laura Bortolaso è a quota ...

Villa (Fiamme Oro) 13.950 3. Maria Vittoria Cocciolo (WSA) 13.250 4. Lara Mori (Esercito Italiano) 13.150 5. Manila Esposito (Civitavecchia) 13.150 6. Veronica Mandriota (Brixia ...Tra lei e Villa si piazza Asia D'Amato , che in autunno vinse il campionato italiano a pari merito con. La genovese ha tuonato al volteggio (14.400 al doppio avvitamento), alle amate ...Giorgia Villa ha fatto festa al PalaVesuvio di Napoli, laureandosi Campionessa d'Italia all-around per la terza volta in carriera. La bergamasca ha trionfato vincendo un tiratissimo duello con Martina ...Ludovico Edalli si laurea nuovamente Campione Italiano Assoluto di Ginnastica Artistica, mettendo in bacheca il suo quarto titolo consecutivo dal 2018, sei in totale contando anche quelli vinti nel 20 ...