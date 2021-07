Europei: Mancini, ‘superato tragitto pieno di difficoltà, ora ultimo sforzo’ (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Una Nazionale “Divertente e sostanziosa per quello che hanno fatto. Abbiamo superato un tragitto pieno di difficoltà e con grande fatica. Speriamo di divertirci ancora 90? e poi andare in vacanza: un ultimo sforzo”. Lo afferma il ct della Nazionale Roberto Mancini nella conferenza stampa alla vigilia della sfida finale contro l’Inghilterra che assegnerà la vittoria degli Europei. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Milano, 10 lug. (Adnkronos) – Una Nazionale “Divertente e sostanziosa per quello che hanno fatto. Abbiamo superato undie con grande fatica. Speriamo di divertirci ancora 90? e poi andare in vacanza: unsforzo”. Lo afferma il ct della Nazionale Robertonella conferenza stampa alla vigilia della sfida finale contro l’Inghilterra che assegnerà la vittoria degli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

