Crisi del Libano, ora black out di due centrali elettriche (Di sabato 10 luglio 2021) Da ieri sono ferme per mancanza di carburante perché il governo non paga. Inflazione al 120%. Acqua potabile ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 luglio 2021) Da ieri sono ferme per mancanza di carburante perché il governo non paga. Inflazione al 120%. Acqua potabile ...

Advertising

matteorenzi : L'implosione 5S è tutta colpa - o forse direi merito - del governo Draghi. E spero che adesso, sei mesi dopo, qualc… - matteorenzi : Il partito dello streaming e della trasparenza potrebbe pubblicare il carteggio Grillo-Conte della crisi di govern… - PaoloGentiloni : Accelera la ripresa in Europa. Aumento record del Pil dal 1976. Ora investimenti e riforme per trasformare il rimba… - zazoomblog : Crisi del Libano ora black out di due centrali elettriche - #Crisi #Libano #black #centrali - Ss51202463 : RT @XrItaly: ??Continua la #RebellionOfOne a Venezia in occasione del #G20 Nonostante alcuni momenti di tensione, alcun? attivist? contin… -