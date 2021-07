Cina: cibo in scadenza per combattere gli sprechi (Di sabato 10 luglio 2021) Sembra all’apparenza una strana moda quella che si sta diffondendo in Cina: i giovani cercano sempre di più il cibo quasi scaduto. Altra stranezza da ascrivere alle astruse usanze dell Sol Levante? No. Questa è una tendenza che va analizzata più a fondo senza fermarsi alla prima suggestione, probabilmente negativa, legata al termine scaduto ma anche al rischio di apparire avari con l’acquisto di prodotti scontati. La consapevolezza dei giovani “Di solito, questi prodotti quasi scaduti vengono venduti con uno sconto del 50-70% rispetto al prezzo di mercato e molti di questi alimenti sono di grandi marche. Questo mi attira molto” Spiega Wu, una ragazza ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021) Sembra all’apparenza una strana moda quella che si sta diffondendo in: i giovani cercano sempre di più ilquasi scaduto. Altra stranezza da ascrivere alle astruse usanze dell Sol Levante? No. Questa è una tendenza che va analizzata più a fondo senza fermarsi alla prima suggestione, probabilmente negativa, legata al termine scaduto ma anche al rischio di apparire avari con l’acquisto di prodotti scontati. La consapevolezza dei giovani “Di solito, questi prodotti quasi scaduti vengono venduti con uno sconto del 50-70% rispetto al prezzo di mercato e molti di questi alimenti sono di grandi marche. Questo mi attira molto” Spiega Wu, una ragazza ...

