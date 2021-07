Avellino, Di Somma: “Tutto su entrate e uscite. Vogliamo alzare l’asticella” (Di sabato 10 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Salvatore Di Somma, direttore sportivo dell'Avellino in vista del nuovo campionato di Serie C Leggi su mediagol (Di sabato 10 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Salvatore Di, direttore sportivo dell'in vista del nuovo campionato di Serie C

Advertising

Mediagol : Avellino, Di Somma: “Tutto su entrate e uscite. Vogliamo alzare l’asticella” - ottochannel : Di Somma: 'Pronti ad alzare la qualità dell'Avellino' - TuttoAvellinoit : L'#Avellino pronto a chiudere per due attaccanti. Le schede di due possibili nuovi arrivi in biancoverde #SerieC… - ILOVEPACALCIO : #Avellino, #DiSomma annuncia: «Abbiamo bloccato due attaccanti importanti» - Ilovepalermocalcio - NunzioMarrazzo : Avellino. Summit di mercato in casa irpina, Di Somma: “Bloccati diversi giocatori” ???????? #Avellino,… -