Ardea | JR School Academy | due giovanissime coppie in trionfo a Pomezia | Ludovico e Flavia trionfano nella categoria Under14

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 10 luglio 2021) La scuola di ballo JRdella Nuova Floridea adclassifica dueal primo posto nelle gare di ballo latino americano. La kermesse si è svolta apresso i locali della Roman Sport City lo scorso 4 luglio. A partecipare alle gare di danza accademica, divisi per classi ed età, anche duedella Nuova Florida che si sono cimentate in gare, tra le altre, di Samba, Rumba, Jave e Passo doble. I partecipanti sono intervenuti da ogni regione d’Italia. Per la JRhanno gareggiato due ...