Wimbledon 2021, Matteo Berrettini orgoglio d’Italia! Leggendaria finale, Hurkacz si inchina in 4 set (Di venerdì 9 luglio 2021) Un italiano in finale a Wimbledon non c’era mai stato. Un azzurro in una finale Slam al maschile non lo si vedeva da Adriano Panatta (che, per un curioso scherzo del destino, oggi compie 71 anni) al Roland Garros 1976. Matteo Berrettini giocherà per la prima volta la finale di uno dei quattro tornei maggiori, sul campo più celebre e importante del mondo, il Centre Court dei Championships. Hubert Hurkacz è costretto alla resa: 6-3 6-0 6-7(3) 6-4, 2 ore e 36 minuti la durata di un momento che si riassume, per il tennis del nostro Paese, con il solo vocabolo di storia. Ora ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Un italiano innon c’era mai stato. Un azzurro in unaSlam al maschile non lo si vedeva da Adriano Panatta (che, per un curioso scherzo del destino, oggi compie 71 anni) al Roland Garros 1976.giocherà per la prima volta ladi uno dei quattro tornei maggiori, sul campo più celebre e importante del mondo, il Centre Court dei Championships. Hubertè costretto alla resa: 6-3 6-0 6-7(3) 6-4, 2 ore e 36 minuti la durata di un momento che si riassume, per il tennis del nostro Paese, con il solo vocabolo di storia. Ora ...

Advertising

ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS BERRETTINI IN FINALE A WIMBLEDON BATTUTO HURKACZ IN 4 SET (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) ?… - ilpost : Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon - dallaAallaZip : @MattBerrettini è il primo italiano a raggiungere la finale del singolo maschile di @Wimbledon da 45 anni a questa… - btwitsmorgana : Nessuno: Il 2021: #EURO2020 #Wimbledon -