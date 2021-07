Variante Delta | Pfizer verso la terza dose | quando si farà

Advertising

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - petergomezblog : Variante Delta, appello di 122 scienziati a Johnson: “Togliere tutte le restrizioni è un esperimento pericoloso e i… - tfabiani2 : Ma se Pzifer BioNTech annunciano trial clinici ad agosto per produrre vaccino che contrasti variante Delta vuol dir… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: 'La variante Delta è in crescita, occorre rispettare le misure'. E' quanto si legge nella bozza dell'Iss che sarà present… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Con lail Covid ha ripreso a far paura in Europa: per di più l'indice Rt è salito in Italia: in questa settimana si è attestato al 0.66. In leggero aumento rispetto allo 0,63 della passata ...Lo ha annunciato il premier del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, mentre i contagi mettono a segno un nuovo record (44 nuovi casi in 24 ore) con laormai fuori controllo e una ...MILANO – Nella prima settimana di luglio si conferma in regione Lombardia la progressione della variante Delta (indiana) che attesta lo switch in atto con la variante Alpha (inglese).GROSSETO. Sono quattro in totale i casi di variante Delta del coronavirus in provincia di Grosseto, sui cinque individuati nella Asl Sudest. Il quinto è nel senese, mentre in provincia di Arezzo ...