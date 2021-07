Tour de France 2021, la classifica generale aggiornata dopo la tredicesima tappa: Pogacar ancora in giallo (Di venerdì 9 luglio 2021) La classifica generale del Tour de France 2021 dopo la tredicesima tappa, da Nimes a Carcassonne di 219.9 km. Altra frazione di transizione prima dei Pirenei, ma lunghissima e piena di insidie. Tra queste una caduta e una serie di tentativi di fuga. A spuntarla è Cavendish, nessun problema per Pogacar che resta in maglia gialla. Andiamo allora a scoprire come cambiano le graduatorie della Grande Boucle. ORDINE DI ARRIVO tredicesima tappa classifica generale Tadej ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladeldela, da Nimes a Carcassonne di 219.9 km. Altra frazione di transizione prima dei Pirenei, ma lunghissima e piena di insidie. Tra queste una caduta e una serie di tentativi di fuga. A spuntarla è Cavendish, nessun problema perche resta in maglia gialla. Andiamo allora a scoprire come cambiano le graduatorie della Grande Boucle. ORDINE DI ARRIVOTadej ...

fenomenogabry : RT @Eurosport_IT: Non ce n'è per nessuno, Cannonball scrive la storia ???????? #TDF2021 | #EurosportCICLISMO - fenomenogabry : RT @Eurosport_IT: CAVENDISH LEGGENDA! ????????? Poker al Tour 2021, 34 vittorie al Tour de France come Eddy Merckx! Si fa la storia e che fav… - henryejune : RT @Eurosport_IT: CAVENDISH LEGGENDA! ????????? Poker al Tour 2021, 34 vittorie al Tour de France come Eddy Merckx! Si fa la storia e che fav… - maxxtallica : RT @Eurosport_IT: Non ce n'è per nessuno, Cannonball scrive la storia ???????? #TDF2021 | #EurosportCICLISMO - Sport_Fair : #Cavendish straordinario! Spettacolare poker al #TDF2021, eguagliato il record di 34 vittorie di tappa di #Merckx -