Scuola | Gallo M5s | ' aumento personale con risorse 5s | manca impegno Governo' 2

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - "Intanto - continua - procediamo con misure aggiuntive per l'assunzione a tempo indeterminato più celeri sui 112mila posti disponibili per l'anno 2021/2022 grazie all'approvazione dell'emendamento Casa che prevede già per quest'anno l'assunzione per tutti i docenti abilitati di sostegno , 11mila in più, una misura straordinaria che risponde all'enorme sofferenza degli studenti più fragili nel complicato anno scolastico appena trascorso". "Salta invece a causa delsia l'assunzione degli altri abilitati con meno di 36 mesi che poteva essere inserita nella procedura veloce e straordinaria per l'inizio del prossimo anno scolastico , mentre salviamo la ...

La Sicilia

Lo dice il deputato 5S Luigi Gallo. Pubblicità "In Parlamento - prosegue - abbiamo ... ottenuti durante il Conte 2 per l'emergenza e per il personale covid nelle scuole per l'utilizzo di circa 400 ...Il ministro Bianchi è impegnato a far approvare una legge ad hoc per rendere le classi meno affollate di studenti ...