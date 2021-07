Raffaella Carrà, oggi i funerali (Di venerdì 9 luglio 2021) I funerali di Raffaella Carrà si terranno oggi alle 12 nella basilica di Santa Maria all’Ara Coeli a Roma. In molti vorranno darle l’ultimo saluto, dopo che gran parte del Paese l’ha voluta accompagnare con due giorni di lutto, con il corteo prima nei punti simbolici della sua vita e della sua carriera e, poi, con la camera ardente. In Campidoglio è stato anche allestito un maxischermo per seguire in diretta le esequie che saranno trasmesse in diretta su Rai1. Tantissimi gli omaggi del mondo della tv e dello spettacolo, oltre a quelli della gente comune. Tanti tantissimi i fiori attorno al suo feretro a testimoniare il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Idisi terrannoalle 12 nella basilica di Santa Maria all’Ara Coeli a Roma. In molti vorranno darle l’ultimo saluto, dopo che gran parte del Paese l’ha voluta accompagnare con due giorni di lutto, con il corteo prima nei punti simbolici della sua vita e della sua carriera e, poi, con la camera ardente. In Campidoglio è stato anche allestito un maxischermo per seguire in diretta le esequie che saranno trasmesse in diretta su Rai1. Tantissimi gli omaggi del mondo della tv e dello spettacolo, oltre a quelli della gente comune. Tanti tantissimi i fiori attorno al suo feretro a testimoniare il ...

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - dariosci1 : RT @itscoffeesenpai: Dopo Raffaella Carrá appena ho visto #linobanfi in tendenza ho subito pensato male - Alessia49m : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… -