Processo Vaticano: L’Espresso in edicola e online da domenica 11 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo scandalo Becciu che arriva in tribunale. La seconda parte della rilettura del G8 di Genova. E i medici che scoprono come riportare in forma chi è stato devastato dal Covid-19. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitali Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 9 luglio 2021) Lo scandalo Becciu che arriva in tribunale. La seconda parte della rilettura del G8 di Genova. E i medici che scoprono come riportare in forma chi è stato devastato dal Covid-19. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitali

Advertising

tuttoway : RT @ilpost: Il cardinale Becciu e altre 9 persone andranno a processo in Vaticano per il caso delle sospette operazioni finanziarie della S… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #12luglio Il segretario di Stato vaticano intervistato da @LaCroix: sul processo in Vaticano, l'auspicio che possa far… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #12luglio Il segretario di Stato vaticano intervistato da @LaCroix: sul processo in Vaticano, l'auspicio che possa far… - antoninobill : RT @reportrai3: Per sottrazione indebita di denaro è stato chiesto il processo per Cecilia Marogna e per l’ex numero tre in Vaticano, il ca… - esperjimca : RT @vaticannews_it: #12luglio Il segretario di Stato vaticano intervistato da @LaCroix: sul processo in Vaticano, l'auspicio che possa far… -