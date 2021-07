Piccoli in prestito all’Empoli: ultimi dettagli (Di venerdì 9 luglio 2021) Tra i tanti giovani di proprietà dell’Atalanta di sicuro Roberto Piccoli merita una citazione. Semplicemente perché ha la qualità giuste per esplodere: dopo la parentesi di La Spezia, adesso per l’attaccante l’opportunità di avere maggiore continuità a Empoli. Stanno per essere perfezionati gli ultimi dettagli, operazione in prestito secco. FOTO: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Tra i tanti giovani di proprietà dell’Atalanta di sicuro Robertomerita una citazione. Semplicemente perché ha la qualità giuste per esplodere: dopo la parentesi di La Spezia, adesso per l’attaccante l’opportunità di avere maggiore continuità a Empoli. Stanno per essere perfezionati gli, operazione insecco. FOTO: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

