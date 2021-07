NBA Finals 2021 | Phoenix è più forte anche di Antetokounmpo | Bucks ko e finali sul 2-0

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nella notte di oggi si è disputata gara 2 delledell’NBA 2020-. Non basta un grande Giannisai Milwaukeeche cedono per la seconda volta consecutiva con un punteggio quasi fotocopia di gara 1. Ecco come è andata. Volano via iSuns che si impongono 118-108 in gara 2 sui Milwaukeee iniziano ad assaporare il gusto del titolo. Ci provano i, che guidano il match per un quarto e mezzo, ci prova Giannis, che chiude la serata con 42 punti e 12 rimbalzi, ma i Suns si confermano più forti e quando ...

Antetokounmpo le prova tutte realizzando 42 punti e 12 rimbalzi, ma i Suns scappano via a fine primo tempo e controllano ogni tentativo di rimonta nella ripresa, portandosi sul 2 - 0 nella serie ...Sempre in controllo delle operazioni, legge il gioco sempre prima degli altri. 23 punti e 8 assist, mezzo voto in meno per le inusuali 6 palle perse. Non perderti le nostre Newsletter "Che Storie!" e "...Non sono le Finals più attese, non quelle col miglior pedigree possibile e nemmeno con il più alto drama-rate. Ma tecnicamente ci stanno mostrando elementi di qualità assoluta. La difesa dei Milwaukee ...Phoenix va meno in lunetta rispetto a Gara 1 ma è caldissima da tre punti e trova un Bridges in grande spolvero. Non bastano ai Bucks i 42 punti di Giannis Antetokounmpo. Phoenix in ansia per Torrey C ...