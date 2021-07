Morte Gaia e Camilla: Pietro Genovese condannato a 5 anni e 4 mesi. Per lui obbligo di dimora (Di venerdì 9 luglio 2021) Pietro Genovese, il giovane a processo per la Morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli investite e uccise tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a Corso Francia, è stato condannato a cinque anni e ... Leggi su romatoday (Di venerdì 9 luglio 2021), il giovane a processo per ladiVon Freymann eRomagnoli investite e uccise tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a Corso Francia, è statoa cinquee ...

