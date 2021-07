«Mi fai impazzire» | Blanco e Sfera Ebbasta insieme alla conquista delle top ten

(Di venerdì 9 luglio 2021)con«ci fanno». L’uso della semi-citazione Mi fai, titolo della canzone, è d’obbligo, poiché il brano continua a dominare la classifica Top200 dei più ascoltati su Spotify. Pubblicata per Island Records il 18 giugno, la canzone Mi faiha ottenuto la certificazione di disco d’oro in sole due settimane, con oltre 15 milioni di streaming e posizionandosi al primo posto della classifica Top 50 Italia di Spotify. Scritta dagli stessi(vero nome Riccardo Fabbriconi) e...

Advertising

avril2903 : @manuriosfdez Smettila di essere così bello,che qua ci fai impazzire - youfuckinglosaa : RT @iamnotlarrielol: @youfuckinglosaa @fearlessxsof amo mi fai impazzire che ti ucciderei?????? - iamnotlarrielol : @youfuckinglosaa @fearlessxsof amo mi fai impazzire che ti ucciderei?????? - sangioegiusupp : @Delena46169552 apple music: 1 mi fai impazzire 2 mille 3 malibu - littlemixftlodo : RT @beinhals: Mi fai impazzire by blanco -

Ultime Notizie dalla rete : fai impazzire

... ACHILLE LAURO & ORIETTA BERTI che resiste davanti a MALIBÙ di SANGIOVANNI e a MIdi BLANCO & SFERA EBBASTA, Clicca per la top ten singoli italiana VINILI Nuova numero uno per la ...... Albano e Romina fannoi fan Capricorno Amore: parliamone: perchédi tutto per tenere lontane le persone che ti trovano attraente e decidono di prendere chi non caga?! Lavoro: preparate ...“Sono dei mostri”. Li ha definiti così Andrea Barzagli, a lungo terzo elemento della mitica “BBC” bianconera e azzurra, nell’intervista sulla Gazzetta di oggi. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, an ...La Procura di Tempio Pausania ha aperto un nuovo fascicolo penale contro ignoti. Al centro dell'inchiesta le immagini che ritraggono le violenze sulle due studentesse ...