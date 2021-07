McGregor-Poirier in tv, MMA: orario, programma, streaming 10 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Conor McGregor affronterà Dustin Poirier nel main event di UFC 264, la grande serata di MMA organizzata dalla promotion più importante a livello mondiale per quanto riguarda le arti marziali miste. L’appuntamento è per la notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 luglio. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) andrà in scena l’attesissimo terzo atto tra questi due fighter di spicco, non soltanto tra i pesi leggeri ma in generale per questo sport. Si tratta della rivincita dell’incontro disputato lo scorso 24 gennaio ad Abu Dhabi, quando lo statunitense sconfisse l’irlandese con un mirabolante ko tecnico per pugni nel corso del ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Conoraffronterà Dustinnel main event di UFC 264, la grande serata di MMA organizzata dalla promotion più importante a livello mondiale per quanto riguarda le arti marziali miste. L’appuntamento è per la notte italiana tra sabato 10 e domenica 11. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) andrà in scena l’attesissimo terzo atto tra questi due fighter di spicco, non soltanto tra i pesi leggeri ma in generale per questo sport. Si tratta della rivincita dell’incontro disputato lo scorso 24 gennaio ad Abu Dhabi, quando lo statunitense sconfisse l’irlandese con un mirabolante ko tecnico per pugni nel corso del ...

fight_shield : #UFC264: #PoirierMcGregor3 è quasi alle porte! Ecco come poterlo seguire in diretta! #TSOS // #FIGHT // #MMA - ilveggente_it : ??#McGregor Vs #Poirier 3, i pronostici e chi è favorito per i #bookmaker: uno dei più grandi combattimenti dell’ann… - Profilo3Marco : RT @DAZN_IT: Tutta la consapevolezza di 'The Diamond' ?? -6 a Poirier vs McGregor 3 ?? #PoirierMcGregor3 #UFCDAZNItaly #UFC264 - Profilo3Marco : RT @DAZN_IT: Poirier vs McGregor, dove tutto ebbe inizio ?? @alexdandi ci racconta la storia della trilogia: l'ultimo attesissimo capitolo d… - mma_twister : Più il terzo capitolo della trilogia si avvicina, più si accendono gli animi. Meno due giorni! -