Matteo Berrettini è nella storia: prima finale a Wimbledon per un tennista italiano. Hurkacz liquidato in 4 set, domenica gioca per il trofeo (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini riscrive la storia del tennis italiano. Per la prima volta un azzurro giocherà per conquistare Wimbledon, uno dei più prestigiosi trofei al mondo. E il 25enne romano ci arriva dopo aver liquidato 3-1 il polacco Hubert Hurkacz che regge parzialmente nel primo set (6-3), viene rullato nel secondo con un 6-0 in appena 25 minuti, conquista il terzo al tie-break dopo essere stato per due volte a un passo dall'eliminazione e poi affonda 6-4 nel quarto. Una semifinale quasi a senso unico, rianimata dal polacco nel terzo set

FBiasin : Alle 14.30 #Berrettini prova a diventare il primo italiano di sempre a conquistare la finale di #Wimbledon. Insomm… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - virginiaraggi : Straordinario Matteo #Berrettini! Dopo 61 anni un italiano torna in semifinale a #Wimbledon! @Roma è orgogliosa di te! - tenniswtatp : RT @josemorgado: Italians who reached singles Grand Slam finals: Nicola Pietrangeli, 4 Francesca Schiavone, 2 Giorgio de Stefani, 1 Sa… - lvstit : che bello entrare nella storia!?????? grazie Matteo! #berrettini #wimbledon -