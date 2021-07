Maneskin | “Teatro d’Ira” è l’album più venduto della settimana

Advertising

lajegy : Ora penso che mi sono SVEGLIATA si. Sta foto da “FIRST REACTION SHOCK”, poi finalmente Teatro d’ira primo come si m… - MontiFrancy82 : I @thisismaneskin CON “TEATRO D’IRA – VOL. 1? SALGONO AL COMANDO DELLA CLASSIFICA FIMI DEI DISCHI PIÙ VENDUTI - wajtingforlouis : RT @IlContiAndrea: Al primo posto nella classifica degli album più venduti della settimana balza dalla terza alla prima posizione “Teatro d… - IlContiAndrea : Al primo posto nella classifica degli album più venduti della settimana balza dalla terza alla prima posizione “Tea… - BlueHawk13 : Secondo me i @thisismaneskin con Teatro d'ira Vol.1 hanno prodotto l'album con il quale dovranno confrontarsi per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Teatro

Agenzia ANSA

... con il lorod'Ira - Vol. I, secondo album in studio del gruppo musicale del momento. Da 16 settimane in classifica, iconquistano la vetta spingendo al secondo posto Sangiovanni, ...Numero uno nella classifica italiana degli album più venduti - Top Of The Music di Fimi - Gfk perD'IRA - VOL. I dei. Ispodestano della vetta SANGIOVANNI che con il suo disco omonimo scende alla numero due. Terza posizione per TAXI DRIVER di RKOMI. Tre le new entry nella ...Stavolta Damiano dei Maneskin non fa discutere per i suoi look trasgressivi ... il brano, tratto dal loro album Teatro d'ira vol.1, ha già conquistato il mondo arrivando in vetta alla classifica ...Damiano David dei Maneskin cambia look e sconvolge le fan. Mentre il successo travolgente dei Maneskin non accenna a fermarsi e anzi la band si impone a livello internazionale, Damiano David ha scelto ...