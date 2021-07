Maneskin, Damiano è trasgressione pura: il web impazzisce (FOTO) (Di venerdì 9 luglio 2021) Uno scatto e un look che hanno fatto impazzire i fan, quello condiviso su Instagram dai Maneskin, ma non finisce qui: quella frase di Victoria… Maneskin (Fonte FOTO: Instagram, @ykaaar)È un successo incredibile, quello raggiunto dai Maneskin, il gruppo che non smette di entusiasmare e far impazzire i fan anche su Instagram: in questa occasione arriva uno scatto con un look che colpisce i fan, e le parole di Victoria non passano inosservate. Talento, bravura, energia, fascino, queste sono solo alcune delle tanti doti e delle tante qualità che tutti coloro che seguono con costanza e passione i ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 luglio 2021) Uno scatto e un look che hanno fatto impazzire i fan, quello condiviso su Instagram dai, ma non finisce qui: quella frase di Victoria…(Fonte: Instagram, @ykaaar)È un successo incredibile, quello raggiunto dai, il gruppo che non smette di entusiasmare e far impazzire i fan anche su Instagram: in questa occasione arriva uno scatto con un look che colpisce i fan, e le parole di Victoria non passano inosservate. Talento, bravura, energia, fascino, queste sono solo alcune delle tanti doti e delle tante qualità che tutti coloro che seguono con costanza e passione i ...

Advertising

Corriere : I Måneskin a Milano non rinunciano alla cucina romana E Damiano svela il suo nuovo look - Corriere : Damiano dei Maneskin con i capelli cortissimi. I fan: «Ma chi glieli ha tagliati?» - soniarabellino : ma gli americani contro damiano per una maglia ironica??? #Maneskin #america - madamevoix : letto degli americani che vogliono cancellare damiano e i maneskin per delle magliette boh uscite di casa e respira… - manulamanuz57 : RT @repubblica: Maneskin, il nuovo taglio di capelli di Damiano divide i fan -