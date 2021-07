Mali | 7 caschi blu feriti dopo esplosione ordigno

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Setteblu dell'Onu sono statioggi in, nella regione di Mopti e a prossimità di Diallo,l'di unimprovvisato (Ied) durante il passaggio del loro veicolo. Lo riferisce Minusma, la missione Onu in

Metro

... ai civili e aiblu della Missione delle Nazioni Unite. Se il calendario sarà rispettato, a inizio 2022, Parigi avrà abbandonato al suo destino il nord del. Vi chiuderà tutte le basi e ...... definita dal Washington Post l'operazione più pericolosa al mondo per iblu, ha dimostrato ... c'è anche il controllo dei traffici di droga, armi e migranti i n transito per il nord dele ...Roma, 9 lug. Sette caschi blu dell'Onu sono stati feriti oggi in Mali, nella regione di Mopti e a prossimità di Diallo, dopo l'esplosione di un ordigno improvvi ...Cerignola, 01 luglio 2021. Per Rifondazione Comunista, la scelta di sostenere Tommaso Sgarro si rafforza anche grazie al recente goffo autogol del Sig. Bonito. Mentre ci prepariamo al nostro XI Congre ...