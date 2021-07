M5s, Conte: “Ci sarò solo se il mio progetto politico sarà pienamente condiviso, altrimenti no. Ci saranno chiarezza di principi e forte identità” (Di venerdì 9 luglio 2021) Ex premier? Prossimo leader di un partito? “Un semplice cittadino“. Così Giuseppe Conte ha iniziato il suo intervento al convegno dei Giovani di Confindustria, dicendo che, sulla leadership del Movimento 5 stelle “ci stiamo lavorando“. “Stiamo cercando di afferrare bene il quadro di principi che consentirà alla comunità 5 Stelle di riprendere la sua forza propulsiva”, spiega, dicendo di essersi “reso disponibile a lavorare con loro” ma “in un quadro di principi molto chiaro”. La leadership, evidenzia ancora, è ovviamente “una premessa per quello che va fatto dopo”, ma, specifica “solo se verrà pienamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Ex premier? Prossimo leader di un partito? “Un semplice cittadino“. Così Giuseppeha iniziato il suo intervento al convegno dei Giovani di Confindustria, dicendo che, sulla leadership del Movimento 5 stelle “ci stiamo lavorando“. “Stiamo cercando di afferrare bene il quadro diche consentirà alla comunità 5 Stelle di riprendere la sua forza propulsiva”, spiega, dicendo di essersi “reso disponibile a lavorare con loro” ma “in un quadro dimolto chiaro”. La leadership, evidenzia ancora, è ovviamente “una premessa per quello che va fatto dopo”, ma, specifica “se verrà...

Advertising

Linkiesta : Cartabia rottama la riforma della prescrizione e inguaia un pezzo di M5s. La Guardasigilli ha lavorato di fino per… - CarloCalenda : Il #M5S era finito dopo il primo governo Conte. Sono stati salvati dal PD. Per quanto mi riguarda devono solo scomp… - meb : Mentre Grillo e Conte si concentrano sulle beghe interne al #M5S per fortuna dell’Italia se ne occupa #Draghi!… - NSammaritano : RT @aciapparoni: ++ M5s: Conte, se saro' leader forte chiarezza di principi ++ ++ Giustizia: Conte,non canterei vittoria,anomalia prescrizi… - andros3000 : RT @DinoGiarrusso: Per esser chiari: qualunque passo indietro sulla #Giustizia è un tradimento ai valori del Movimento #Cinquestelle senza… -