La supply chain al tempo del Covid-19 (Di venerdì 9 luglio 2021) Sebbene sia prima di tutto una tragedia umana, il Covid-19 ha rappresentato anche una sfida per le catene di approvvigionamento. Gli impatti del virus sulle supply chain hanno obbligato il management a immaginare i potenziali scenari che l’avanzare della pandemia avrebbe segnato a livello globale e locale, così da definire le configurazioni che le aziende avrebbero dovuto adottare per rispondere. “Le imprese del T&L hanno dovuto reagire su più fronti contemporaneamente – afferma Federica Paoletti, Director S&M & Logistics Professional Recruitment di Spring Professional e Badenoch + Clark - oltre a tutelare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Sebbene sia prima di tutto una tragedia umana, il-19 ha rappresentato anche una sfida per le catene di approvvigionamento. Gli impatti del virus sullehanno obbligato il management a immaginare i potenziali scenari che l’avanzare della pandemia avrebbe segnato a livello globale e locale, così da definire le configurazioni che le aziende avrebbero dovuto adottare per rispondere. “Le imprese del T&L hanno dovuto reagire su più fronti conraneamente – afferma Federica Paoletti, Director S&M & Logistics Professional Recruitment di Spring Professional e Badenoch + Clark - oltre a tutelare ...

Ultime Notizie dalla rete : supply chain Le 5 sfide per decarbonizzare Scope 3 Tuttavia, secondo il nuovo studio di McKinsey " Making supply - chain decarbonization happen ", che analizza il percorso delle aziende verso gli obiettivi fissati dall' Accordo di Parigi , ...

Agrifood e tracciabilità: il 14/7 GS1 Italy interviene al webinar di Digital360 ... i servizi e gli osservatori di ricerca che GS1 Italy mette a disposizione semplificano e accelerano il processo della trasformazione digitale delle imprese e della supply chain, perché permettono ...

La supply chain al tempo del Covid-19 L'HuffPost Fashion e Luxury: quali le professioni di domani? di Rita Maria Stanca Il Fashion & Luxury, a causa della pandemia, ha sicuramente subìto un contraccolpo a dovuto in gran parte anche allo stop del turismo nel nostro Paese. Circa 20 miliardi di fattur ...

Logistica: Sindacati, firmato accordo di internalizzazione delle attività Dhl Supply Chain di Peschiera Borromeo (FERPRESS) – Roma, 9 LUG – Firmato da FILT CGIL, FIT CISL e UILTrasporti Lombardia, nella giornata di ieri, un importante Accordo che dal 1 agosto 2021 porterà all’internalizzazione delle attività del ...

