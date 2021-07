Jennifer Lopez da oltre due decenni icona intramontabile di stile | bellezza e creatività si candida a regina dell’estate con “Cambia el Paso”

(Di venerdì 9 luglio 2021)è tornata con un nuovo singolo che riscalderà quest’estate! È disponibile in digitale “EL” per la prima volta insieme all’artista portoricano RAUW ALEJANDRO. È online anche il videoclip ufficiale (https://youtu.be/SPtywMQMymI) diretto da Jessy Terrero. Prodotto da Trevor Muzzy (Pitbull, Usher, Jason Derulo), collaboratore di lunga data e vincitore di un Grammy Award, il brano è caratterizzato da un beat sexy e sinuoso arricchito da un ritmo reggaeton e sprigiona l’energia tipica del pop. Lo scorso annoha pubblicato due delle hit in lingua spagnola di maggior successo ...

Soli28Soli : RT @NuzzoDiBiase: E Jennifer Lopez e Ben Affleck muti ?? #coppia #solecuoreamore #vip #gossip #paparazzati #nuzzodibiase #numeriuni https://… - Luca80093108 : RT @NuzzoDiBiase: E Jennifer Lopez e Ben Affleck muti ?? #coppia #solecuoreamore #vip #gossip #paparazzati #nuzzodibiase #numeriuni https://… - Wertigo6 : RT @NuzzoDiBiase: E Jennifer Lopez e Ben Affleck muti ?? #coppia #solecuoreamore #vip #gossip #paparazzati #nuzzodibiase #numeriuni https://… - NuzzoDiBiase : E Jennifer Lopez e Ben Affleck muti ?? #coppia #solecuoreamore #vip #gossip #paparazzati #nuzzodibiase #numeriuni - zazoomblog : Jennifer Lopez produttrice e star dei film tratti dai musical classici come quelli di Rodgers & Hammerstein -… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Harper's Bazaar Italia

Si tratta di un modello che ha spopolato durante gli anni 2000, basti pensare ai look iconici die Victoria Beckham, e che oggi è tornato in gran voga. Non sorprende che siano ...Se la musica di Gigi D'Agostino,, Lou Bega, Elvis, The Village People, Ed Sheeran ed altri, suonata da un'orchestra ritmo - sinfonica vi incuriosisce allora andate ad assistere a ...La storia d’amore fra Jennifer Lopez e Ben Affleck va sempre più a gonfie vele. La coppia, che era stata insieme anni fa, fra il 2002 e il 2004, si è ritrovata e adesso sembra sia pronta per una ...Si respira aria di famiglia in casa Affleck-Lopez. La neo coppia ha finalmente scelto di vivere la storia d’amore sotto gli occhi di tutti. E come una famiglia allargata. Negli scorsi giorni hanno pas ...