Italia | 15 anni fa il trionfo azzurro a Berlino

Il cielo di Berlino, 15 anni fa, diventò azzurro per una notte. L'Italia, il 9 luglio 2006, sollevava al cielo la sua quarta Coppa del Mondo. Un trofeo inseguito e conquistato dopo aver eliminato i padroni di casa della Germania e battuto in finale la Francia. Una squadra unita con Marcello Lippi condottiero di quella spedizione. Momenti magici e indelebili, un giorno storico che resterà per sempre nella storia. E domenica ci attende una nuova finale, questa volta dell'Europeo, contro l'Inghilterra. Con la speranza che anche l'11 luglio possa entrare di diritto negli annali del calcio ...

