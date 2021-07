Il Consiglio dei Ministri approva la riforma della Giustizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Ieri, giovedì 8 luglio, il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità gli emendamenti al disegno di legge che va a delegare al Governo la riforma della Giustizia, uno dei temi principali dell’ agenda della ministra Marta Cartabia. Il CDM ha deliberato su una delle riforme fondamentali affinché l’Italia possa ottenere i finanziamenti europei del Recovery Fund; da sempre per Bruxelles i tempi della Giustizia italiana sono considerati troppo lunghi. L’approvazione di questa riforma era dunque anche la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 luglio 2021) Ieri, giovedì 8 luglio, ildeihato all’unanimità gli emendamenti al disegno di legge che va a delegare al Governo la, uno dei temi principali dell’ agendaministra Marta Cartabia. Il CDM ha deliberato su una delle riforme fondamentali affinché l’Italia possa ottenere i finanziamenti europei del Recovery Fund; da sempre per Bruxelles i tempiitaliana sono considerati troppo lunghi. L’zione di questaera dunque anche la ...

