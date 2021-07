Hunter's Arena: Legends tra i giochi PlayStation Plus di agosto (Di venerdì 9 luglio 2021) Hunter's Arena: Legends è stato confermato come uno dei giochi PlayStation Plus di agosto 2021 con largo anticipo rispetto al previsto. Non è chiaro se sarà uno dei soliti tre giochi PS Plus o se sarà in aggiunta a questi, ma sarà disponibile per il download sia su PS5 che su PS4 il prossimo mese. Per quanto riguarda il gioco stesso, Hunter's Arena: Legends è un battle royale abbastanza particolare, basato su combattimenti corpo a corpo, con combo e diversi personaggi dotati di varie ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 luglio 2021)'sè stato confermato come uno deidi2021 con largo anticipo rispetto al previsto. Non è chiaro se sarà uno dei soliti trePSo se sarà in aggiunta a questi, ma sarà disponibile per il download sia su PS5 che su PS4 il prossimo mese. Per quanto riguarda il gioco stesso,'sè un battle royale abbastanza particolare, basato su combattimenti corpo a corpo, con combo e diversi personaggi dotati di varie ...

Advertising

Eurogamer_it : #HuntersArenaLegends sarà disponibile ad agosto tra i titoli #PSPlus. - zazoomblog : Hunter’s Arena Legends: data di uscita per questo battle royale in arrivo col PlayStation Plus – Notizia – PCVideog… - infoitscienza : Hunter's Arena Legends: data di uscita per questo battle royale in arrivo col PlayStation Plus - GamingToday4 : Hunter’s Arena Legends: data di uscita per questo battle royale in arrivo col PlayStation Plus - zazoomblog : Hunter’s Arena Legends: data di uscita per questo battle royale in arrivo col PlayStation Plus – Notizia – PCVideog… -

Ultime Notizie dalla rete : Hunter Arena State of Play 8 luglio 2021 - Recap - Tutti gli annunci e i trailer 23:10 " Hunter's Arena Legends è un battle royale per PS5 e PS4, in uscita il prossimo mese. Il titolo è per 30 giocatori e prevede tre modalità diverse: solo, trio e tag match. Il gioco sarà ...

PlayStation Plus, rivelato il primo gioco di agosto (ed è un action) I giocatori in possesso di un abbonamento a PS Plus potranno infatti mettere le mani su Hunter's Arena: Legends . Si tratta di un action multiplayer incentrato sulle battaglie PvP, già disponibile ...

Hearthstone, nerf in arena per PALADIN, DEMON HUNTER e SHAMAN Powned.it State of Play Luglio 2021: Annunci e Trailer Nella serata di ieri Sony ha tenuto un breve State of Play, durante il quale sono stati fatti degli annunci e mostrati dei Trailer che vi riporto a ...

PlayStation Plus: uno dei giochi gratis di agosto già svelato allo State of Play Durante lo State of Play di oggi 8 luglio è tornato a mostrarsi anche Hunter’s Arena: Legends per PS4 e PS5, un nuovo Battle Royale basato sul combattimento PvP e PvE con 30 giocatori. I ragazzi di ...

23:10 "'sLegends è un battle royale per PS5 e PS4, in uscita il prossimo mese. Il titolo è per 30 giocatori e prevede tre modalità diverse: solo, trio e tag match. Il gioco sarà ...I giocatori in possesso di un abbonamento a PS Plus potranno infatti mettere le mani su's: Legends . Si tratta di un action multiplayer incentrato sulle battaglie PvP, già disponibile ...Nella serata di ieri Sony ha tenuto un breve State of Play, durante il quale sono stati fatti degli annunci e mostrati dei Trailer che vi riporto a ...Durante lo State of Play di oggi 8 luglio è tornato a mostrarsi anche Hunter’s Arena: Legends per PS4 e PS5, un nuovo Battle Royale basato sul combattimento PvP e PvE con 30 giocatori. I ragazzi di ...