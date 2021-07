Honduras, l'italiano Giorgio Scanu linciato e ucciso da 600 persone. La folla irrompe in casa: «Ha assassinato il suo vicino» (Di venerdì 9 luglio 2021) Una folla inferocita di centinaia di persone lo ha giudicato colpevole senza processo e ha deciso di farsi giustizia sommaria: ha fatto irruzione in casa sua e lo ha massacrato con bastoni, machete e... Leggi su ilmattino (Di venerdì 9 luglio 2021) Unainferocita di centinaia dilo ha giudicato colpevole senza processo e ha deciso di farsi giustizia sommaria: ha fatto irruzione insua e lo ha massacrato con bastoni, machete e...

Advertising

Agenzia_Ansa : Italiano ucciso in Honduras, il video dell'assalto alla sua casa della folla inferocita che lo ha ucciso e poi ha b… - Agenzia_Ansa : Un italiano residente in Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese a 80 km da Tegucigalpa da una… - fattoquotidiano : Honduras, un italiano “linciato in un villaggio da 600 persone”. Era sospettato di avere ucciso un vicino - Paulino1958 : Honduras, 'hai ucciso il tuo vicino': italiano linciato da 600 persone tra calci, sassate e colpi di machete. Video… - SabattiniAndrea : RT @LiveAvanti: Check out this article: Honduras: Giorgio Scanu, Italiano, viene linciato a colpi di bastoni e machete - -