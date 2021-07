GF Vip 6 | svelati i primi concorrenti | tutte le anticipazioni

(Di venerdì 9 luglio 2021) Spuntano idel nuovo GF Vip 6. Alfonso Signorini avrebbe strappato l’accordo con alcune celebrità: scopriamo quali sono. Il logo del noto reality Mediaset (via Screenshot)Spuntano novità sul nuovo GF Vip 6. Infatti a lanciare importanti novità ci ha pensato il blogger esperto di televisione Davide Maggio. Infatti sul proprio sito ufficiale il blogger ha svelato itredella trasmissione che saranno: Pamela Prati, Maria Monsè e Alex Di Giorgio. Proprio la Prati ha già partecipato alla prima edizione del programma televisivo. Inoltre Pamela fu espulsa per aver violato più volte il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip svelati

Chi sono? Il blogger ha rivelato che nel cast del GF6 ci saranno Pamela Prati, Maria Monsè e Alex Di Giorgio . La prima, per chi non se lo ricordasse, ha già partecipato alla prima edizione del