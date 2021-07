GdF etnea | sequestra articoli contraffatti nel contrasto alla contraffazione

(Di venerdì 9 luglio 2021) etutela del consumatore 10 denunce I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambitodi mirati servizi svolti su tutto il territorio della provincia, orientati aldegli illeciti in materia die sicurezza prodotti, hanno sottoposto asequestro, complessivamente, oltre 16.700

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : GdF etnea

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, nell'ambito di mirati servizi svolti su tutto il territorio della provincia, hanno sequestrato oltre 16.700 prodotti, tra capi di abbigliamento e mascherine contraffatti, elettrodomestici a bassa tensione, giocattoli privi dei requisiti di sicurezza, pericolosi proprio ...... che ha permesso di individuare in tutta la provincia, complessivamente, 19 imprenditori, gia condannati per mafia o sottoposti a interdittiva antimafia, per aver indebitamente percepito il ...I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, hanno sottoposto a sequestro, complessivamente, oltre 16.700 prodotti, tra capi di abbigliamento e mascherine contraffatti, elet ...I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, nell'ambito di mirati servizi svolti su tutto il territorio della provincia etnea, hanno sequestrato oltre 16. (ANSA) ...