Europei 2021, in Inghilterra per la Finale si spenderanno 3.5 miliardi di euro tra cibo, alcool e scommesse (Di venerdì 9 luglio 2021) Italia-Inghilterra sarà la Finale dei Campionati europei di calcio 2021 e segnerà una domenica epocale fuori e dentro lo stadio di Wembley. Alle ore 21.00 i ragazzi dei CT Roberto Mancini e Gareth Southgate si contenderanno la sedicesima edizione della manifestazione continentale ma, contemporaneamente, qualcuno vincerà di sicuro: l’economia inglese. Una Nazione in assoluto fermento che, come spiega il Daily Mirror, spenderà la bellezza di 3 miliardi di sterline (3.5 miliardi di euro) tra alcool, vivande e scommesse legate ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Italia-sarà ladei Campionatidi calcioe segnerà una domenica epocale fuori e dentro lo stadio di Wembley. Alle ore 21.00 i ragazzi dei CT Roberto Mancini e Gareth Southgate si contenderanno la sedicesima edizione della manifestazione continentale ma, contemporaneamente, qualcuno vincerà di sicuro: l’economia inglese. Una Nazione in assoluto fermento che, come spiega il Daily Mirror, spenderà la bellezza di 3di sterline (3.5di) tra, vivande elegate ...

Advertising

fattoquotidiano : Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Eu… - borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - Gazzetta_it : Anche gli inglesi ammettono: “Non c’era fallo su Sterling” #euro2020 #ItaliaInghilterra - Michele1988 : RT @edilportale: Presentato in @RegionePuglia un ddl per aiutare i Comuni ad acquistare immobili storici. Il recupero sarebbe poi affidato… - Mattia_Lz : RT @borghi_claudio: Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' -