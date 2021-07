Eni acquisisce 13 campi eolici in Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) Eni ha firmato un accordo per l'acquisto di un portafoglio di 13 campi eolici onshore in Italia, con una capacità complessiva di 315 megawatt già in esercizio da Glennmont Partners e PGGM ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Eni ha firmato un accordo per l'acquisto di un portafoglio di 13onshore in, con una capacità complessiva di 315 megawatt già in esercizio da Glennmont Partners e PGGM ...

Ultime Notizie dalla rete : Eni acquisisce Eni acquisisce 13 campi eolici in Italia ... per poi arrivare a 15 GW nel 2030 e a 60 GW nel 2050 come previsto dalla nostra strategia", ha detto l'amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi. "La crescita nelle rinnovabili, che con ...

