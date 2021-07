DL sostegni bis, Ianaro (M5S): approvato emendamento che riduce iva al 5% per acquisti nella ricerca scientifica (Di venerdì 9 luglio 2021) “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento a mia prima firma al DL sostegni-bis per la riduzione dell’IVA sugli acquisti finalizzati alla ricerca scientifica finanziati da Fondi europei: una norma, seppur transitoria, che permette all’Italia di incentivare un settore strategico per il Paese”. Lo dichiara in una nota Angela Ianaro, deputata del MoVimento 5 stelle e presidente dell’Intergruppo parlamentare ‘Scienza e Salute’. “Si tratta di un sostegno concreto alla ricerca – aggiunge -: dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è ridotta al 5% ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’a mia prima firma al DL-bis per la riduzione dell’IVA suglifinalizzati allafinanziati da Fondi europei: una norma, seppur transitoria, che permette all’Italia di incentivare un settore strategico per il Paese”. Lo dichiara in una nota Angela, deputata del MoVimento 5 stelle e presidente dell’Intergruppo parlamentare ‘Scienza e Salute’. “Si tratta di un sostegno concreto alla– aggiunge -: dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è ridotta al 5% ...

