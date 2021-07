“Dinner in the sky”, CivicA: “Non capisco le polemiche su questa bella iniziativa” (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di CivicA Laboratorio Politico, a firma di Pasquale Basile. “Molto spesso si sentono polemiche sulla mancanza di intraprendenza dell’imprenditoria cittadina invece iniziative come “Dinner in the Sky” dimostrano che esistono giovani energie che provano a dare nuova linfa all’economia locale. Non riesco a comprendere la polemica sull’iniziativa e non condivido certamente le modalità con cui sono state sollevate le critiche nei confronti di giovani imprenditori locali, che nei mesi scorsi hanno sofferto tanto ed ora hanno creato sinergie ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diLaboratorio Politico, a firma di Pasquale Basile. “Molto spesso si sentonosulla mancanza di intraprendenza dell’imprenditoria cittadina invece iniziative come “in the Sky” dimostrano che esistono giovani energie che provano a dare nuova linfa all’economia locale. Non riesco a comprendere la polemica sull’e non condivido certamente le modalità con cui sono state sollevate le critiche nei confronti di giovani imprenditori locali, che nei mesi scorsi hanno sofferto tanto ed ora hanno creato sinergie ...

