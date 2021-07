CorMez | il grande sorriso di Spalletti è già il primo solco con i suoi recenti predecessori

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sul Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava commenta la prima conferenza stampa di Luciano. Il nuovo tecnico del Napoli ha parlato per 75 minuti. “Si è presentato con un, e già questo ha segnato ilcon ipiù. Ha voluto aprire la conferenza con informazioni di servizio su raduno e ritiro (forse il suo personalissimo modo di rompere il ghiaccio), ha preso fiato e si è concesso per settantacinque minuti alle domande. Lungo? Un po’ sì, mai banale però. La comunicazione resta il suo pezzo forte, alla prima uscita ha ...

Advertising

napolista : La comunicazione resta il suo pezzo forte. Si è concesso alle domande per 75 minuti senza mai essere banale. Ha seg… -

Ultime Notizie dalla rete : CorMez grande

IlNapolista

Il tecnico ha spinto in prima persona per convincere De Laurentiis alinvestimento ed ha anche pressato il nigeriano ad accettare.Il tecnico ha spinto in prima persona per convincere De Laurentiis alinvestimento ed ha anche pressato il nigeriano ad accettare.