Conor McGregor attacca Poirier | “Camminerai come un cane | tua moglie è tuo marito”

"Camminerai come un cane su quell'ottagono. Tua moglie è tuo marito, sei un povero montanaro". Conor McGregor ha attaccato a parole Dustin Poirier alla vigilia del main event di UFC 264, l'attesissimo terzo atto della contesa tra i due fighter che andrà in scena nella notte italiana tra sabato e domenica alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA). L'irlandese, grande icona delle arti marziali miste, è tornato a comportarsi come ha sempre fatto nel corso della sua gloriosa carriere: ha usato lo sproloquio e ha anche ...

