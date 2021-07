Come ha fatto la Norvegia a diventare il paradiso delle auto elettriche (Di venerdì 9 luglio 2021) La Norvegia, terra di fiordi e di vichinghi, è diventata la prima nazione al mondo in cui le auto elettriche hanno raggiunto una quota maggioritaria del mercato superando la combinata dei motori a benzina, diesel e ibridi. I veicoli ricaricabili sono stati il 54.3 per cento di tutte le auto vendute nel 2020, un significativo balzo in avanti rispetto al 42.3 per cento del 2019 e al misero 1 per cento del 2011. Oslo vuole porre fine alla vendita di automobili a benzina e a diesel entro il 2025 e per facilitare la transizione ecologica ha deciso di abolire le imposte sull’elettrico. Una scelta che, a quanto ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 9 luglio 2021) La, terra di fiordi e di vichinghi, è diventata la prima nazione al mondo in cui lehanno raggiunto una quota maggioritaria del mercato superando la combinata dei motori a benzina, diesel e ibridi. I veicoli ricaricabili sono stati il 54.3 per cento di tutte levendute nel 2020, un significativo balzo in avanti rispetto al 42.3 per cento del 2019 e al misero 1 per cento del 2011. Oslo vuole porre fine alla vendita dimobili a benzina e a diesel entro il 2025 e per facilitare la transizione ecologica ha deciso di abolire le imposte sull’elettrico. Una scelta che, a quanto ...

