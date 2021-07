Calciomercato Chievo | ufficiale | Zaffaroni è il nuovo allenatore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Chievo

Ilattende il ricorso Intanto ilnon ha però ancora la certezza di poter disputare il prossimo campionato di Serie B, dopo che la Co. Vi. So. C (la Commissione di Vigilanza sulle ...Intanto, in vista della nuova stagione ilha già annunciato che "In merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle ore 23.05 dalla Co. Vi. So. C, il ChievoVerona annuncia il ricorso ...VERONA -E' ufficiale: il Chievo ha un nuovo allenatore. Il club ha comunicato "di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Marco Zaffaroni. Mister Zaffaroni ha firmato un contratto fi ...Domani, sabato 10 luglio, i giocatori e i dirigenti del club gialloblu saranno accolti dagli amministratori comunali e dagli sportivi locali alle 11.30 in Piazza Tiziano (nella foto il campo sportivo ...