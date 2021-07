Bonucci: "Di Lorenzo si è dimostrato all'altezza dopo l'infortunio di Florenzi! Domenica daremo il massimo" (Di venerdì 9 luglio 2021) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al Media Centre di Coverciano. Il calciatore ha parlato anche di Giovanni Di Lorenzo e del suo operato fino ad ora all'Europeo: "Qualche giorno fa su Instagram ho scritto che non siamo la somma degli individui, il gruppo è qualcosa di più grande. Lo abbiamo dimostrato dopo l'infortunio di Florenzi, Di Lorenzo è entrato ed è stato all'altezza. È un bravo ragazzo, un grande professionista e sa applicarsi. Ha mostrato grande professionalità: ha ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Leonardo, difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al Media Centre di Coverciano. Il calciatore ha parlato anche di Giovanni Die del suo operato fino ad ora all'Europeo: "Qualche giorno fa su Instagram ho scritto che non siamo la somma degli individui, il gruppo è qualcosa di più grande. Lo abbiamol'di Florenzi, Diè entrato ed è stato all'. È un bravo ragazzo, un grande professionista e sa applicarsi. Ha mostrato grande professionalità: ha ...

