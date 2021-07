Advertising

barbierichef : La Basilicata non è solo la meravigliosa Matera, ci sono le montagne del nord, le colline materane e la piana del M… - TgRaiBasilicata : Sono 7 i #contagi #COVID19 registrati l'#8luglio nel #bollettino della #taskForce regionale diffuso da… - EvamolloNov : RT @dukana2: I titoli razzisti in #Basilicata ??hanno arrestato decine di delinquenti ??con un sistema criminale controlllato da #mafia #ca… - LaGazzettaWeb : Basilicata, sono sette i nuovi positivi al Covid-19 - TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS BASILICATA | Somministrate 5138 dosi di vaccino e processati 513 tamponi, di cui 7 sono ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata sono

Potenza - Nella giornata di ieristati processati 513 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid - 19, di cui 7 (tutti relativi a residenti inrisultati positivi. Nella stessa giornatastate registrate 69 guarigioni, tutte di residenti in. La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 8 luglio, ...Mentre le 13 a rischio basso, Calabria, Emilia - Romagna, Friuli Venezia - Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta. Calano i .... San Donato Milanese, 9 luglio 2021 – Eni ha firmato un accordo per l'acquisito dalle società Glennmont Partners ("Glennmont") and PGGM Infrastructure Fund ("PGGM") del 100% di un portafoglio di 13 c ...Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 513 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. I nuovi ...