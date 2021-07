Apollo 13 e la frase "Houston, abbiamo un problema": chi la disse? (Di venerdì 9 luglio 2021) Ecco chi, tra gli astronauti dell'Apollo 13, pronunciò la celebre frase "Houston, abbiamo un problema", utilizzata ancora oggi per annunciare un imprevisto. La famosa frase "Houston, abbiamo un problema", utilizzata anche da Ron Howard durante le riprese di Apollo 13, in realtà, fu pronunciata per ben due volte da due diversi astronauti. La celebre citazione che abbiamo sentito più e più volte nel corso dei decenni, inoltre, non è la stessa che fu pronunciata nello spazio. La frase in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021) Ecco chi, tra gli astronauti dell'13, pronunciò la celebreun", utilizzata ancora oggi per annunciare un imprevisto. La famosaun", utilizzata anche da Ron Howard durante le riprese di13, in realtà, fu pronunciata per ben due volte da due diversi astronauti. La celebre citazione chesentito più e più volte nel corso dei decenni, inoltre, non è la stessa che fu pronunciata nello spazio. Lain ...

