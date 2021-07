Voto ai 18enni per Senato | D’Incà “Si favorisce partecipazione giovani”

(Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’aula di Palazzo Madama ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce aiilper eleggere il. “Con ildi oggi al– afferma il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico– la riforma costituzionale per la riduzione, da 25 a 18 anni, dell’età dell’elettorato attivo per ildella Repubblica termina positivamente il suo iter parlamentare. La riforma consentirà di far partecipare alcirca 4 milioni diche oggi sono esclusi dall’elezione di una delle ...

