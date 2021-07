MediasetTgcom24 : Vicenza, violenza sessuale su bimba minore di 12 anni: arrestato 32enne #malo - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Vicenza, violenza sessuale su bimba minore di 12 anni: arrestato 32enne #malo - Esmailrahra : Vicenza: arrestato un 32enne per violenza sessuale su una bimba di 12 anni - globalistIT : - LineDieg : RT @MediasetTgcom24: Vicenza, violenza sessuale su bimba minore di 12 anni: arrestato 32enne #malo -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza arrestato

outstream Il 32enne è statoe portato in carcere aIl 32enne è statoe portato in carcere aGrave accusa di violenza sessuale per un 32enne di Vicenza nei confronti di una dodicenne. Il ragazzo è stato arrestato e ora si trova nella casa circondariale di Vicenza. Le indagini sono partite ...Un 32enne è stato arrestato e ora si trova nella casa circondariale di Vicenza con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una minore di dodici anni. Le indagini sono partite dalla denuncia ...