Via libera a fatica alla riforma Cartabia. Anche i 5S votano sì (Di giovedì 8 luglio 2021) Maggioranza sulle montagne russe. Va a un millimetro dalla spaccatura clamorosa sulla riforma della giustizia, o meglio sulla prescrizione, con l'astensione in sede di cdm minacciata dai ministri 5S. Dopo ore di incontro tra gli stessi ministri da un lato, Draghi e la ministra Cartabia dall'altra, la lacerazione sembra ricucita. Il nodo è l'obbligo per i processi d'appello di concludersi entro due anni e per la Cassazione entro un anno, pena l'improcedibilità, cioè la cancellazione del processo. Per i 5 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

petergomezblog : Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione. Via libera alla riforma Cartabia… - marcodimaio : Il via libera al diritto di voto per il #Senato anche alla fascia 18-24 anni è un fatto positivo; va però ribadito… - fattoquotidiano : Sospeso 'per approfondire' il Consiglio dei ministri sulla riforma penale: M5s verso il via libera al testo. Ma For… - Straccia2 : RT @petergomezblog: Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione. Via libera alla riforma Cartabia “all… - Gcabocla1 : RT @petergomezblog: Il M5s si cala le braghe e si accontenta di una mini-modifica sulla prescrizione. Via libera alla riforma Cartabia “all… -