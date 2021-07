Usa, arriva la lista delle parole proibite dalla neolingua: non si dirà più “schiavo” o “senzatetto” (Di giovedì 8 luglio 2021) Le Università nacquero in Europa nel XII secolo come avamposti di dialettica e di libera ricerca. Ne fa fede la disputa sugli universali di cui fu protagonista il filosofo Abelardo. Con gli studenti che facevano il tifo per l’uno o per l’altro magister, in una dinamica dialettica che era possibile nel “buio” Medioevo e che oggi è molto lontana dall’essere applicata. Negli atenei ora va di moda la censura del linguaggio. Gli studenti devono uniformarsi alla neolingua. I docenti devono seguire il pensiero unico. Nessuna violazione delle regole del Tribunale del Bene è ammessa. Nelle università anglosassoni è ormai la regola: è di qualche giorno fa la notizia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 luglio 2021) Le Università nacquero in Europa nel XII secolo come avamposti di dialettica e di libera ricerca. Ne fa fede la disputa sugli universali di cui fu protagonista il filosofo Abelardo. Con gli studenti che facevano il tifo per l’uno o per l’altro magister, in una dinamica dialettica che era possibile nel “buio” Medioevo e che oggi è molto lontana dall’essere applicata. Negli atenei ora va di moda la censura del linguaggio. Gli studenti devono uniformarsi alla. I docenti devono seguire il pensiero unico. Nessuna violazioneregole del Tribunale del Bene è ammessa. Nelle università anglosassoni è ormai la regola: è di qualche giorno fa la notizia ...

Poche certezze tra tanta confusione ... poiché si nota un po' dappertutto, anche in paesi molto vaccinati (USA e Israele, ma ora anche in ... Perciò, se la vaccinazione arriva fino a percentuali intorno al 80% della popolazione, si arriverà ...

Covid, negli Usa il 99,2% dei morti non era vaccinato. La conferma arriva da Anthony Fauci

L' "AirVnV" di Guam: vacanze con vaccinazione nell'isola Usa nel Pacifico. Schiaffo a Pechino per aiutare Taipei Da ieri stanno atterrando qui centinaia di turisti in arrivo da Taiwan, bardati in tute bianche, mascherine e visori, e pronti alla loro prima iniezione seguita da un tuffo nelle spiagge della ...

