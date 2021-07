Trombosi dopo la prima dose ora nessuno vuole più vaccinarlo (Di giovedì 8 luglio 2021) TERN I 'Mi hanno fatto perdere la mia identità. Mi sento davvero un signor nessuno, neanche degno di una risposta, un chiarimento che mi faccia capire la situazione, il perché non mi venga fatta la ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 luglio 2021) TERN I 'Mi hanno fatto perdere la mia identità. Mi sento davvero un signor, neanche degno di una risposta, un chiarimento che mi faccia capire la situazione, il perché non mi venga fatta la ...

Advertising

Smartitina : @controcorrenteT Io prendo la pillola e dopo tutta la questione vaccini-trombosi sono molto agitata, non avevo mai… - fracaruc : RT @natis_ita: #novax Tutte le morti dopo 20 giorni ,un mese ,dal vaccino per trombosi ,ictus ,voi vaccinati ,non ne parlate solo perché si… - il_brigante07 : RT @natis_ita: #novax Tutte le morti dopo 20 giorni ,un mese ,dal vaccino per trombosi ,ictus ,voi vaccinati ,non ne parlate solo perché si… - Veraelena5 : RT @natis_ita: #novax Tutte le morti dopo 20 giorni ,un mese ,dal vaccino per trombosi ,ictus ,voi vaccinati ,non ne parlate solo perché si… - minincognito1 : @Mirko70030405 @ColluSandra @CastiSabrina @pbecchi No scusa hai ragione, dovevo essere più specifica: intendevo fon… -