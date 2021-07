Tragedia in spiaggia, Bergamo piange Andrea morto in viaggio di nozze (Di giovedì 8 luglio 2021) Si chiamava Andrea Ghislotti ed era un imprenditore agricolo , originario di Ghisalba , provincia di Bergamo, il 33enne morto ieri alla spiaggia di Cala Sabina, a Golfo Aranci. L'uomo stava ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 luglio 2021) Si chiamavaGhislotti ed era un imprenditore agricolo , originario di Ghisalba , provincia di, il 33enneieri alladi Cala Sabina, a Golfo Aranci. L'uomo stava ...

Advertising

maelmale : Tragedia in spiaggia. Muore a 32 anni. Era in viaggio di nozze - alessandro1846 : RT @SereDomenici: O non ci abbiamo mai fatto caso prima o è una epdemia...Di solito i giovani morivano per incidenti , ora si accasciano, c… - carlo_conforti : RT @SereDomenici: O non ci abbiamo mai fatto caso prima o è una epdemia...Di solito i giovani morivano per incidenti , ora si accasciano, c… - Giorno_Bergamo : Tragedia in spiaggia, Bergamo piange Andrea morto in viaggio di nozze - LordOfRings69 : RT @SereDomenici: O non ci abbiamo mai fatto caso prima o è una epdemia...Di solito i giovani morivano per incidenti , ora si accasciano, c… -