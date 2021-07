Thomas Fabbiano sceglie Jack Reader come nuovo allenatore: “Spero di portarlo in top-20” (Di giovedì 8 luglio 2021) Thomas Fabbiano riparte da Jack Reader. Il nuovo allenatore del tennista pugliese, precipitato negli ultimi tempi nel ranking Atp, è l’australiano che in carriera ha seguito Dolgopolov e Troicki, che si è appena ritirato giocando a Wimbledon l’ultimo match. come riportato da RDO Sport, che ha intervistato il tecnico, la collaborazione tra i due è nata per caso e ora l’obiettivo è quello di portarlo in top-20 come già fatto con gli altri due suoi allievi più famosi: “Vediamo dove saremo in grado di arrivare. Lui mi ha detto che gli basta ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021)riparte da. Ildel tennista pugliese, precipitato negli ultimi tempi nel ranking Atp, è l’australiano che in carriera ha seguito Dolgopolov e Troicki, che si è appena ritirato giocando a Wimbledon l’ultimo match.riportato da RDO Sport, che ha intervistato il tecnico, la collaborazione tra i due è nata per caso e ora l’obiettivo è quello diin top-20già fatto con gli altri due suoi allievi più famosi: “Vediamo dove saremo in grado di arrivare. Lui mi ha detto che gli basta ...

